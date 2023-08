"Il museo di Elea-Velia si farà": l'impegno del ministro Sangiuliano L'esponente del Governo ha fatto tappa in Cilento

Sì al museo di Elea-Velia. Entro ottobre sarà ratificato il decreto attuativo. E' l'impegno che si è assunto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ieri pomeriggio ha fatto tappa nel sito culturale del Cilento.

"Siamo impegnati in tante iniziative per la Campania sul fronte culturale, e questo museo rientrerà nella nostra progettazione", le parole dell'esponente del Governo Meloni che ha anche assicurato tempi veloci.

Le recenti campagne di scavo presso il sito di Velia hanno portato alla luce nuovi, preziosi, reperti che hanno ricordato quanto il sito cilentano possa essere importante dal punto di vista storico-archeologico e turistico.

All'iniziativa con il ministro Sangiuliano hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Ascea Pietro D'Angiolillo e il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, oltre al direttore del Parco di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e la guida del Parco di Paestum-Velia, Tiziana D'Angelo.

“Il ministro Sangiuliano ha dimostrato ancora una volta grande attenzione e impegno per la parte sud di Salerno e i suoi straordinari attrattori culturali. Dopo essere stato a Paestum in primavera, oggi ha visitato anche Velia in occasione della mostra “Elea: la rinascita”. Il suo impegno per realizzare il museo di Velia è una notizia che ci riempie di orgoglio e soddisfazione, convinti come siamo che nella nostra identità ci sono le radici del nostro futuro. Grazie al ministro Sangiuliano per la concreta e fattiva presenza che dedica a tutta la Campania e in particolare alla parte sud di Salerno. Con il Governo Meloni non ci sono più territori abbandonati e cittadini di serie B", ha detto il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, presente ieri a Velia.

Assente invece il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che alla vigilia dell'evento aveva contestato la mancata condivisione del programma "nonostante il rilevante impegno finanziario della Regione".