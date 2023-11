Il ministro Sangiuliano assicura: "Il museo di Velia si farà" La conferma in una lettera inviata al comitato civico guidato da Caterina Cammarano

Il ministro Gennaro Sangiuliano scrive a Caterina Cammarano, presidente del "Comitato civico dell’essere per Elea – Velia", confermado il suo impegno per la realizzazione del museo.

"Ringrazio il ministro Gennaro Sangiuliano per l’attestato di stima rivolto al nostro comitato. Nella lettera che il ministro mi ha inviato sottolinea il suo sostegno all’istituzione del Museo di Elea – Velia e ringrazia il comitato per il suo impegno e il suo lavoro instancabile nell’organizzare e promuovere questo progetto. Per la prima volta nella storia del sito archeologico di Elea – Velia un ministro è cosi attento al nostro territorio. Ma voglio ringraziare anche il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli e il senatore Antonio Iannone che stanno lavorando insieme al Ministro per la realizzazione di questa importante opera per il territorio cilentano", ha detto la presidente.

"Quindi, una grande attenzione che sicuramente la direttrice del Parco Archeologico di Paestum – Velia, Tiziana D’Angelo, saprà utilizzare al meglio facendo una sintesi delle idee esposte per la redazione di un progetto definitivo da realizzare in tempi ragionevoli. Per cui sottolineo, ancora una volta, che uno dei punti principali del comitato è di non entrare in contrasto con nessuna iniziativa intrapresa da altri Enti, al contrario, l’intento è di rafforzare, evidenziare e sostenere tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione di un Museo dedicato ad Elea-Velia", conclude Cammarano.