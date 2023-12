Salerno, non solo Luci d'Artista: ritorna anche Arte in vetrina Tantissimi gli artisti che hanno aderito alla terza edizione

Riparte a Salerno "Arte in vetrina 2023", l'iniziativa a cura di Antonio Angieri, presidente della Capit, con la direzione artistica di Laura Bruno. La manifestazione, giunta alla terza edizione, viene riproposta con le stesse modalità dal 7 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024. Molti negozi hanno aderito all’iniziativa e arricchiranno le vetrine natalizie con le opere degli artisti: Annalisa Alfarano, Filomena Bisogno, Manuela Borrelli, Laura Bruno, Concetta Carleo, Lanfranco Cirillo, Lello D’Anna, Fabiola D’Angelo, Nera D'Auto, Marina Del Giudice, Giorgio Della Monica, Giulia Del Pizzo, Anna De Martino, Lina De Santis, Antonia Rosa D’urso, Roxana Esposito, Fausta Feola, Adriana Ferri, Adriana Gallo, Alfonso Gargano, Maria Grazia Mancino, Sandra Massaro, Paolo Monizzi, Iole Mustaro, Arianna Paparella, Gilda Pantuliano, Pasquale Maria Petrone, Anna Rago, Giulia Reale, Giovanna Rispoli, Ferando Rosamilia, Espedito Saviello, Regina Senatore, Stefania Siani, Francesco Siano, Giorgia Sorà, Antonella Sorrentino, Loredana Spirineo in arte Splò, Daniela Staglioli, Tania Strepet, Francesco Tortora, Silvana Valese, Imma Villani, Antonio Vincensi, Raffaella Zambrano.

Ogni quartiere della città nel periodo natalizio presenterà i negozi arredati con i dipinti, le sculture, le fotografie, le ceramiche ed i libri, offrendo una galleria d’arte disseminata sul territorio. La manifestazione si è affermata e viene accolta con piacere dai negozianti che hanno gradito l’opportunità per pubblicizzare le loro vetrine attraverso l’esposizione di opere d’arte, in un percorso unitario facilmente fruibile ed accessibile. Ogni artista ha scelto uno o più negozi in cui esporre, affiancando a Luci d’Artista una proposta artistico-culturale tesa a impreziosire sempre più il territorio.

Arte in Vetrina promuovendo il processo di comunicazione, valorizza il talento degli artisti espositori e fa vivere al cittadino la bellezza di una vetrina impreziosita dall’espressione di un’opera d’arte.