Baronissi, buone notizie per le famiglie: asili nido aperti a luglio Il sindaco Valiante: siamo riusciti a scongiurare la chiusura

“Siamo riusciti a fissare anche per quest’anno la chiusura estiva degli asili nido comunali dell'Ambito S6 al 31 luglio. Abbiamo trovato con il Consorzio sociale Valle dell'Irno la soluzione per scongiurare la chiusura al 28 giugno. Il provvedimento, che va incontro alle legittime esigenze delle famiglie, è stato adottato dal Cda del Consorzio, con il reperimento delle risorse necessarie”. Ad annunciarlo il sindaco di Baronissi e presidente del CDA del Consorzio Sociale Valle dell'Irno Gianfranco Valiante.

“A Baronissi e in tutti i comuni dell'Ambito ci sarà la deroga al disposto del Calendario scolastico Regionale che, da quest’anno, ha anticipato di un mese la chiusura estiva – spiega Valiante – abbiamo ricevuto diverse richieste da parte dei genitori di mantenere il servizio attivo fino al 31 luglio e siamo riusciti ad individuare la soluzione per assecondare le esigenze dei bimbi e delle famiglie. L'asilo nido è un servizio fondamentale per la conciliazione dei tempi vita-lavoro delle famiglie che spesso hanno grandi difficoltà anche economiche a gestire i figli piccoli nel periodo estivo. Non potevamo non andare incontro alle esigenze di bambini e genitori”.