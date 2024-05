A Pagani va in scena uno spettacolo musicale contro le discriminazioni Appuntamento sabato 18 presso il teatro Auditorium S. Alfonso

Una giornata per celebrare la danza e testimoniare come attraverso l’arte si possano inviare messaggi forti a tutte le generazioni, è quella che si terrà sabato 18 maggio presso il teatro Auditorium S. Alfonso. In scena lo spettacolo musicale “Materia in disordine” con le coreografie e la regia di Marco De Alteris e Veronica Pepe, con il patrocinio del Comune di Pagani, assessorato alla cultura d Valentina Oliva. La mattina con la partecipazione in platea delle scuole secondarie di primo grado e poi la sera in un dance show aperto al pubblico, i giovani ballerini mostreranno in uno spettacolo accorato e sentito come attraverso la danza si possa dare un senso a tutto il disordine del mondo, tassello dopo tassello. “Materia in disordine” è uno spettacolo che parla di uguaglianza, di lotta alla discriminazione, di relazioni e integrazione, che se messi a frutto valorizzano ogni tipo di diversità.

Il progetto è a firma di due coreografi di fama internazionale: Marco De Alteris, (danzatore negli Stati Uniti, in Israele, a Montecarlo, in Spagna e in Belgio, coreografo residente del Balletto Teatro di Torino e guest teacher nei centri danza più importanti in italia e all’estero) e Veronica Pepe, grande vanto per la città di Pagani, da oltre 25 ann nella scena hip hop e della street dance nelle vesti di ballerina, insegnante, coreografa di molte crew italiane e di video clip. Molte le sue collaborazioni con rapper della scena italiana, e nell’organizzazione di eventi di grandissimo rilievo in Italia e all’estero, manager di artisti e art director di Red Bull Dance Italia. Dedizione e know-how l’hanno portata ad essere presente alla tavola rotonda della danza con Roberto Bolle. Direttrice artistica del centro di arti urbane più famoso in Campania “MO.MA’S”, ha ricevuto anche il premio Ritratti del territorio nel 2019. I 14 danzatori che sabato 18 maggio andranno in scena al teatro S. Alfonso in uno spettacolo dedicato ai ragazzi e agli adulti sono: Claudia Pollio, Micaela Daniele, Veronica Piccolo, Rosaria Margarita, Mario Di Matola, Andrea Bacchetta, Dalila Somma, Giovanna Silveri, Morena Altieri, Biagio Memoli, Domenico Calabrese e i paganesi Carlo Tortora, Anna Palumbo e Mario Pepe. Quest’ultimo, di soli 12 anni, è una chicca della compagnia e della nostra città.