Frana sulla provinciale, tragedia sfiorata in Costiera Un masso si stacca tra Maiori e Tramonti, strada chiusa e disagi alla circolazione

Dramma sfiorato in Costiera Amalfitana, Nella notte, infatti, una frana si è staccata dal costone di Vecite, a poca distanza da Maiori. Grossi massi si sono abbattuti sull'asfalto, e solo il caso ha voluto che in quel momento non passassero autoveicoli, altrimenti sarebbe stata una tragedia.

Necessario l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno interdetto la circolazione sull'arteria tra Maiori e Tramonti e, dunque, con il Valico di Chiunzi. Sopralluogo del sindaco Antonio Capone ed i rappresentanti della Provincia di Salerno per le verifiche del caso. L'obiettivo è di riaprire, seppure parzialmente, la strada che è di strategica importanza per la Divina.

Redazione Salerno