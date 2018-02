Sindaco Cariello: ridurre i rifiuti negli impianti della Piana "Il tavolo tecnico ha accolto la nostra idea, passeranno da 55mila a 30mila tonnellate"

“Il tavolo tecnico su rifiuti ed impianti tenutosi questa mattina ha accolto la nostra idea di ridurre da 55mila a 35mila tonnellate i quantitativi di rifiuti negli impianti della Piana del Sele, con l’ipotesi, condivisa anche dagli altri sindaci, di andare ad un’ulteriore riduzione a 30mila tonnellate”. A dare la notizia è il sindaco di Eboli Massimo Cariello.

“Allo stesso tavolo ho tenuto a ricordare l’intesa già raggiunta per un adeguamento funzionale e strutturale degli impianti attivi sul nostro territorio comunale, ma anche a sottolineare alcune criticità. Innanzitutto quello del passaggio di un numero elevatissimo di mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti, che rende necessario un intervento urgente ulteriore in tema di bonifica del territorio.

Inoltre, ho sollecitato uno studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova bretella che funga da supporto e razionalizzazione nei movimenti di mezzi nell’area industriale” ha continuato la fascia tricolore ebolitana.

S.B.