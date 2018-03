Cade dal balcone del centro psichiatrico Paura per un 65enne

Tragedia sfiorata nella tarda mattina di ieri a Sant’Arsenio, presso il Centro psichiatrico SIR in località San Vito.

Un 65enne di Sala Consilina è precipitato dal balcone del Centro.

Pare abbia fatto un volo di circa tre metri. Soccorso, è stato trasportato presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla e successivamente trasferito presso il “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra.

Nonostante le diverse fratture riportate in seguito al forte impatto, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

S.B.