Al via i lavori per il nuovo svincolo di Contursi Terme Presente alla cerimonia di consegna il governatore Vincenzo De Luca

Sabato 15 dicembre si terrà la consegna dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Contursi Terme e di adeguamento alla viabilità di collegamento all’area industriale, all’area PIP e alla zona Termale. La cerimonia inaugurale si terrà alla presenza del presidente della Provincia Michele Strianese e del governatore Vincenzo De Luca.

Alle ore 10.30 presso la strada comunale località Monticello, che si stacca dalla SP429a e passa sotto la S.S.691 “Fondovalle Sele”, nel comune di Contursi Terme, saranno consegnati in via definitiva i lavori dell’intervento denominato “Lavori di realizzazione Nuovo Svincolo di Contursi Terme e di adeguamento alla viabilità di collegamento all’area Industriale, all’area Pip e alla zona Termale”.

Il progetto prevede la realizzazione di uno svincolo in località “il Monticello” sulla S.S. 691, Fondovalle Sele, di competenza Anas e l’adeguamento dei tratti che collegano la zona industriale del comune di Contursi Terme con la S.P. n. 91, con l’area PIP, Loc. Prato e con l’intera Zona Termale.

In particolare, saranno realizzate le seguenti opere: due corsie di entrata e due corsie di uscita nella strada Fondovalle Sele, opere di contenimento, muri in cemento armato (di contenimento di sottoscarpa e controripa), paratie di pali ed opere di attraversamento stradale (cavalcavia), un sistema per la regimazione delle acque meteoriche, barriere di sicurezza, segnaletica verticale ed orizzontale.

“Tale intervento - dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese - di importo complessivo pari ad 4.469.960 euro è stato finanziato nel 2008 nell’ambito del Contratto d’Area della Provincia di Salerno, stipulato in data 6 settembre 2000, strumento di programmazione negoziata preordinato alla realizzazione di un ambiente adatto alla localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e di nuova occupazione, attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che intendessero realizzare programmi imprenditoriali nelle zone industriali di Contursi Terme, Oliveto Citra, Buccino e Palomonte.

Alla fine del 2015, la Provincia aveva effettuato una consegna parziale dei lavori e solo oggi – continua Strianese - è stato possibile procedere alla consegna definitiva, essendo stata perfezionata la procedura espropriativa e risolti tutti i problemi tecnici ed amministrativi. Insomma la Provincia c’è. Ed è presente sul territorio anche grazie al prezioso sostegno della Regione Campania, e ringrazio il governatore Vincenzo De Luca, che ha stanziato 170 milioni di euro proprio per la messa in sicurezza delle strade del nostro territorio, finanziando 97 progetti a Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Associazioni temporanee di Comuni. Ora tocca ai Comuni avviare le gare per realizzare i lavori durante il 2019” ha concluso il presidente Strianese.

GbL