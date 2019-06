Turismo "social": e il comune si fa un profilo su Instagram L'iniziativa di Agropoli: oltre facebook i post anche sul social delle fotografie

Il Comune di Agropoli diventa più "social". E’ attivo, infatti, il profilo istituzionale Instagram “Città di Agropoli”. Oltre alla pagina facebook, quindi, c’è un’altra vetrina on line dell’Ente, che sarà utilizzata quale spazio strategico di marketing non convenzionale, la cui efficacia è rappresentata dalla comunicazione visiva e nella visual storytelling.

"La capacità di coinvolgimento delle immagini e di video brevi, verrà utilizzata per far conoscere, ancora di più, le bellezze e le peculiarità della città, i suoi angoli più suggestivi, gli eventi che di volta in volta vengono svolti, per veicolare un messaggio di positività agli interlocutori - le parole del sindaco Adamo Coppola - . Sarà anche un mezzo di servizio, per trasferire messaggi relativi a questioni di interesse pubblico. In un’epoca in cui chi non è social, è un po’ fuori dal mondo, cerchiamo di adeguarci sempre più ai tempi. Da oggi, la nostra città è presente anche su Instagram, per una Agropoli e un’amministrazione sempre più vicina ai suoi cittadini", sottolinea la fascia tricolore salernitana.