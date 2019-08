Incendio sulla carreggiata, chiusa la Statale Amalfitana Gravi disagi alla circolazione: stop in entrambe le direzioni tra Erchie e Maiori

Un altro pomeriggio complicato per la circolazione stradale nel salernitano. La Statale 163 Amalfitana è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, tra Erchie e Maiori a causa di un incendio ai lati della carreggiata.

Sul posto il personale Anas e i vigili del fuoco per riportare la situazione alla normalità, ma intanto per molti è stato un pomeriggio di passione. I veicoli provenienti da Amalfi e diretti verso Vietri possono utilizzare il Valico di Chiunzi per imboccare l'autostrada A3 Napoli-Salerno, in direzione Salerno, con uscita consigliata a Vietri sul Mare.

Per i veicoli provenienti dal senso opposto, invece, si consiglia la stessa autostrada ma in direzione Napoli con uscita consigliata Angri, per poi raggiungere Amalfi tramite il Valico.