Proseguono a Contursi Terme i lavori della Fondovalle Sele Necessari per lo svincolo e il collegamento all'area industriale, alla PIP e alla zona termale

Agli inizi del mese di gennaio 2019, presso la strada comunale località Monticello, che si stacca dalla SP 429a e passa sotto la SS 691 “Fondovalle Sele”, nel comune di Contursi Terme, erano stati avviati i lavori dell’intervento denominato “Lavori di realizzazione Nuovo Svincolo di Contursi Terme e di adeguamento alla viabilità di collegamento all’area Industriale, all’area PIP e alla zona Termale”.

L’importo complessivo dei lavori è di 4.469.960 euro finanziati nel 2008 nell’ambito del Contratto d’Area della Provincia di Salerno, strumento di programmazione negoziata preordinato alla realizzazione di un ambiente adatto alla localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e di nuova occupazione, attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che intendessero realizzare programmi imprenditoriali nelle zone industriali di Contursi Terme, Oliveto Citra, Buccino e Palomonte.

“Il progetto - ricorda il Presidente della Provincia, Michele Strianese - prevede la realizzazione di uno svincolo in località “il Monticello” sulla S.S. 691, Fondovalle Sele, di competenza ANAS e l’adeguamento dei tratti che collegano la zona industriale del comune di Contursi Terme con la S.P. n. 91, con l’area PIP, Loc. Prato e con l’intera Zona Termale.

In particolare, è prevista la realizzazione delle seguenti opere: n. 2 corsie di entrata e n. 2 corsie di uscita nella strada Fondovalle Sele, opere di contenimento, quali muri in c.a.( di contenimento di sottoscarpa e controripa), paratie di pali ed opere di attraversamento stradale (cavalcavia), un sistema per la regimazione delle acque meteoriche (tombino tipo ARMCO, pozzetti e caditoie stradali per la raccolta delle acque meteoriche, fossi di guardia, canali ed embrici in cls), barriere di sicurezza, segnaletica verticale ed orizzontale.

I lavori sono quindi in corso di esecuzione, aggiudicati all’impresa “DI MAIO GEOM. FRANCESCO” per un importo di € 2.808.909,75. Ad oggi sono stati realizzati interventi per circa € 650.000, consistenti prevalentemente in opere di contenimento in c.a. delle carreggiate relative ai rami di entrata e di uscita dallo svincolo. Le stesse constano di un muro di contenimento su pali (composto da 160 pali distribuiti su tre file) e di una paratia tirantata realizzata sul ramo di entrata sulla Fondovalle Sele in direzione sud. Contemporaneamente l’impresa esecutrice dei lavori sta procedendo alla realizzazione della canalizzazione per lo scolo delle acque lungo l’intero tracciato viario.

Si tratta di un lavoro importante che procede senza sosta, coordinato dal settore Viabilità e Trasporti dell’Ente, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Antonio Rescigno. La Provincia è presente sul territorio e vuole essere sempre più vicina alle nostre comunità.”

Redazione Salerno