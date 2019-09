No al parroco part time: chiesa occupata a Piaggine I fedeli in protesta: lasciateci Don John. Organizzata una fiaccolata

Monta la protesta per la scelta del Vescovo Miniero di sostituire il parroco Don John con don Loreto Ferrarese. Chiesa occupata da ormai 6 giorni, i fedeli si rivolgono a S.E. Miniero con canti e preghiere affinché riveda la sua decisione.

E' impensabile - precisano - che don Loreto Ferrarese titolare già di due parrocchie possa seguirne altre due (tutte distanti tra loro) i cittadini chiedono a gran voce che rimanga Don John il parroco che in poco tempo è entrato nel cuore di tutti.

Non vogliono un parroco part-time, da qui la decisione di protestare ad oltranza.

Sabato alle ore 19 ci sarà una fiaccolata che vedrà ampia partecipazione della cittadinanza che in maniera pacifica si rivolge al buon cuore di S.E. Ciro Miniero affinché non tolga la speranza di credere a questa popolazione.