Frana sulla provinciale, installate barriere di sicurezza Strianese: "La provincia prosegue senza sosta nella manutenzione di tutta la rete viaria"

Sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della SP10, a confine tra Palomonte e Contursi Terme, al km 6+900. Gli interventi si sono resi necessari a seguito di una frana che ha danneggiato parte della carreggiata. Ripristinato il manto stradale, sono state installate anche delle barriere di sicurezza. Dopo le necessarie operazioni di collaudo delle opere realizzate, sarà poi dato il via libera alla circolazione.

Queste le dichiarazioni del presidente della provincia, Michele Strianese:

“Sono state realizzate le opere strutturali costituite da parificata con sovrastante muro in conglomerato cementizio armato per il ripristino della carreggiata stradale crollata a seguito di evento franoso. Abbiamo anche provveduto alla installazione di barriere di sicurezza stradali e al ripristino della pavimentazione stradale. Sono in corso, ora, le operazioni propedeutiche al collaudo statico delle opere strutturali realizzate. Ciò al fine di poter emettere ordinanza di riapertura al transito veicolare del tratto stradale dove si è intervenuti. La provincia, in particolare il settore viabilità e trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del consigliere provinciale delegato alla viabilità, Antonio Rescigno, prosegue senza sosta nella messa in sicurezza di tutta la rete viaria.”