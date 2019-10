Campetti polifunzionali nella zona Tufaro di Contursi Terme Continuano i lavori presso l'area Asi

Proseguono i lavori presso l’area Asi, del “Tufaro”, situata nei pressi della SS 91, della strada a scorrimento veloce “FondoValle Sele”, del fiume Sele, in comune di Contursi Terme.



L’intervento denominato “Lavori di riqualificazione dell’area e creazione di un centro polifunzionale nell’area industriale A.S.I. zona Tufaro nel comune di Contursi Terme”, di importo complessivo pari a 600mila euro è finanziato nell’ambito del Contratto d’Area della Provincia di Salerno, strumento di programmazione negoziata preordinato alla realizzazione di un ambiente adatto alla localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e di nuova occupazione, attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che intendessero realizzare programmi imprenditoriali nelle zone industriali di Contursi Terme, Oliveto Citra, Buccino e Palomonte.



“Stiamo seguendo con particolare attenzione - dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese - questo progetto che prevede la realizzazione di una pista per atletica leggera, pista ovale a 4 corsie per uno sviluppo interno di mt. 400; di un campo di calcio regolamentare in erba sintetica, all’interno della pista, e di 2 campetti polifunzionali.

I lavori, coordinati dal settore Viabilità e Trasporti dell’Ente, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Antonio Rescigno, sono in corso di esecuzione. Sospesi per diverso tempo a causa di alcune problematiche realizzative, sono stati ripresi lo scorso 29 giugno con il completamento della pavimentazione in erbetta sintetica del campo di calcio regolamentare per 6000 mq.

E’ stata inoltre messa in opera la pavimentazione della pista di atletica che circonda il campo; la pista è stata realizzata con criteri tali da consentirne la futura omologazione da parte della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL).

Quindi sono stati ultimati i due campetti polifunzionali, che affiancano il campo di calcio, attraverso la realizzazione della pavimentazione in terreno pozzolanico. Attualmente siamo in attesa dell’autorizzazione sismica da parte degli uffici del Genio Civile di Salerno finalizzata all’installazione della tribunetta prefabbricata. Prevediamo la chiusura del lavori entro i prossimi 2 mesi.

Ringrazio la Regione Campania, soprattutto il Presidente, Vincenzo De Luca, per l'attenzione che dedica alle nostre comunità, senza i finanziamenti regionali non avremmo potuto avviare i necessari lavori di manutenzione delle nostre strade e di riqualificazione dei nostri territori” ha concluso Strianese.