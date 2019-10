Amalfitana, niente da fare: ancora pericoli, strada chiusa Dopo l'ispezione del genio civile, l'arteria non riapre causa smottamento

Niente da fare per la Strada Statale Amalfitana: l'arteria resta chiusa e dunque bisognerà ancora fare i conti con non pochi disagi per pendolari, lavoratori e studenti. L'Anas, infatti, ha fatto sapere che dopo l'ispezione di approfondimento effettuata dal Genio civile e dal Comune di Maiori permane la chiusura della statale 163.

Lo stop arriva in corrispondenza del km 38,000 - in zona "Cavallo morto" -, nel territorio di Maiori. Il distacco di un grosso masso ha riproposto l'allarme sulla sicurezza dei costoni che circondano la strada. Circolazione deviata lungo il Valico di Chiunzi.