Rubava le mance dal ristorante, arrestato un uomo Ad accorgersi degli ammanchi è stata la titolare del locale di Acciaroli

(e.c.) Sottraeva denaro dal contenitore delle mance del ristorante mentre consegnava i latticini. Sono scattate così le manette per un 39enne di Perdifumo, accusato di furto aggravato. L’uomo avrebbe commesso diversi furti la scorsa estate in un ristorante di Acciaroli dove ogni settimana si recava per consegnare alcuni prodotti caseari.

Ad accorgersi del denaro mancante è stata la proprietaria del locale che, insospettita, ha presentato denuncia ai carabinieri della locale stazione guidata dal maresciallo Lorenzo Brogna.

Gli ammanchi ammontavano a circa 300 euro, soldi destinati ai dipendenti del ristorante. E così, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza interno, i militari hanno scoperto che era proprio il fornitore a rubare il denaro. Ieri mattina, i carabinieri hanno atteso l’arrivo dell’uomo che, prima di andare via dal ristorante, ha allungato le mani nel contenitore delle mance. Ma questa volta non sapeva che ad attenderlo c’erano i militari che lo hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato.