Si staccano pietre in costiera e colpiscono in pieno un'auto La vettura era ferma al semaforo nel restringimento di Capo d'Orso

Non è la prima volta che si staccano massi dal costone roccioso in costiera amalfitana. Questa volta però a Capo d'Orso le pietre hanno colpito un'auto in transito proprio in quel momento, ferma al semaforo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori che, nella serata di ieri poco dopo le 21, hanno ricevuto diverse segnalazioni per alcuni frammenti rocciosi e detriti che staccandosi dalla parete sono finiti sugli automobilisti fermi nei pressi del restringimento di Capo d'Orso.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, danni si sono registrati solo alle automobili.

Questa mattina i caschi rossi, con i colleghi del Comando provinciale di Salerno sono tornati sul posto per ulteriori verifiche.