Castellabate: consegna dei lavori della SP61 e del Cavalcavia Il presidente della provincia Strianese: “Sono due interventi fondamentali per il territorio"

Pronti ad essere consegnati, sabato 14 dicembre, due importanti lavori di messa in sicurezza nel comune di Castellabate, in seguito a dissesti franosi. Interventi urgenti di protezione civile – S.P. 61 Comune di Castellabate” e contemporaneamente l“Intervento locale di ripristino, riparazione puntuale del cavalcavia sulla SR ex SS 267 in corrispondenza dell'incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate”.

Saranno presenti il presidente della Provincia, Michele Strianese, il consigliere provinciale delegato alla viabilità, Antonio Rescigno, il dirigente alla viabilità e trasporti, Domenico Ranesi, il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli e i sindaci e i consiglieri comunali della zona.

“Consegniamo due interventi fondamentali - afferma il presidente Strianese – per la messa in sicurezza della zona. L’importo totale dei lavori del cavalcavia sulla SR ex SS 267 in corrispondenza dell'incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone è di 91.392,47 euro. Mentre l’importo totale dei lavori urgenti di ripristino e consolidamento a seguito di dissesti franosi della S.P. 61 è di 306.188,21 euro.

Il dissesto strutturale che interessa il cavalcavia sulla SR ex SS 267 posto al Km. 17+930 nel Comune di Castellabate, sembra sia stato generato dall’urto di un mezzo pesante, su una delle travi portanti, determinando una transitabilità dello stesso nei limiti di un carico complessivo di 320 kN per corsia, con riduzione della larghezza della carreggiata di 2,5 m dal bordo sinistro dell’impalcato (lato della trave danneggiata). Fino ad oggi è stato costantemente monitorato e vigilato dal personale su strada, con il coordinamento del settore viabilità e trasporti. I lavori sono stati aggiudicati alla Industrial Varnish S.r.l. di Pozzuoli.

Invece la SP 61 necessita di lavori urgenti e indifferibili, a causa del movimento franoso che ha interessato la carreggiata determinandone il restringimento e, quindi, l’oggettiva impossibilità ad assicurare il regolare utilizzo dell’infrastruttura stradale. La ditta aggiudicataria e la Costruzioni L. Amendola srl di Aquara.

Inoltre, sempre a Castellabate, in località Torretta, sono ripresi i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della SR 267, grazie ad un finanziamento regionale di 100.000 euro circa. L’intervento è stato affidato all'impresa Logarzo da tempo ed è partito ora per consentire il completamento dei lavori di gas e fibra ottica sulla stessa strada.



“Ringrazio la Regione Campania e il presidente Vincenzo De Luca – conclude Strianese - per il sostegno economico dei finanziamenti regionali senza i quali non avremmo potuto intervenire per la fondamentale messa in sicurezza delle nostre strade”.