Frane in costiera: inagibile anche il Convento dei Frati Proseguono i disagi per la Divina

Costiera Amalfitana ancora tagliata in due dalle frane che hanno isolato diversi comuni. Ancora tanti i disagi per il territorio mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza. Ultima in ordine di tempo la frana che ha interessato Maiori dove il fango ha lambito delle abitazioni rendendo necessaria l'evacuazione di nove famiglie, tra queste una è stata ospitata in un albergo individuato dal comune di Maiori. Dichiarato inagibile anche il Convento dei Frati Francescani che in un primo momento aveva ospitato gli sfollati.