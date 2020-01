Battipaglia, si dimette l'assessore all'ambiente Vicinanza "Scelta non più rinviabile, ora aprire una nuova fase per la città"

"Ritengo doverosa, ma anche utile al prosieguo del lavoro della squadra di Governo, la mia sostituzione con una persona che possa ricreare coesione e tranquillità. Tale scelta, palesata già tempo addietro, ma rinviata su richiesta del sindaco, non è più rimandabile". Così l'ingegnere Carolina Vicinanza ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di assessore all'ambiente della giunta di Battipaglia.

"Per quel che mi riguarda, ho ben poco da rimproverarmi. Durante il mio mandato, durato quasi un anno e mezzo, mi sono molto impegnata nell’affrontare il momento particolarmente difficile che sta vivendo Battipaglia, soprattutto in riferimento alle tematiche ambientali. Abbiamo ereditato, purtroppo, una situazione a tratti drammatica, legata a passate scelte di cui questa Amministrazione ha subito solo le dannose conseguenze. Ho lavorato senza risparmiarmi, com’è nel mio stile, con spirito di servizio, con tenacia e disponibilità - rivendica Vicinanza -, ma sempre con umiltà e correttezza, nell’interesse esclusivo della nostra comunità, spinta dall’attaccamento alla mia terra e dal desiderio di vederla migliore, conseguendo anche qualche risultato".

L'ormai ex assessore ha ricordato il coinvolgimento delle realtà locali nelle decisioni più importanti, su temi che a Battipaglia non sono mai facili da affrontare.

"Insieme abbiamo dovuto riscrivere una progettualità che forse ci darà ragione a lungo termine e, nello stesso tempo, abbiamo dovuto agire nell’immediato ed affrontare problematiche improvvise che hanno contribuito ad aggravare una situazione di fatto già compromessa. Ci siamo opposti alla variante sostanziale di un noto impianto di gestione rifiuti, con i nostri no alle conferenze di servizio e, per la prima volta in assoluto, con un parere sanitario negativo della Sindaca quale massima autorità sanitaria sul territorio a tutela della salute pubblica dei cittadini e con un ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ci siamo costituiti nella causa sui miasmi contro gli impianti di compostaggio di Eboli e TMB di Battipaglia", alcuni dei risultati snocciolati dal responsabile dell'ambiente al comune.

"Resterò, comunque, come semplice cittadina, a disposizione della mia città, e auguro a chi verrà di lavorare alacremente ed incessantemente per una tematica così delicata per il nostro territorio. Ringrazio infinitamente la sindaca e la parte di amministrazione che ha condiviso la mia scelta, per la fiducia e la stima ripostami e per la notevole crescita umana e professionale che questa esperienza ha comportato", ha concluso Carolina Vicinanza.