Cava a lutto: "A chi ci guarda da lassù...Ciao Popof" Cava a lutto per la morte di Angelo Senatore, imbianchino 47enne affetto da Covid 19

La comunità di Cava de' Tirreni sconvolta per i recenti lutti che l'hanno colpita, l'ultima vittima affetta da Covid 19 il 47enne imbianchino Angelo Senatore che si è spento all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.

Il tifoso della cavese, conosciuto come "Popof", non è riuscito a vincere questa dura battaglia. Vicinanza da parte del sindaco della cittadina metelliana Vincenzo Servalli che ha detto: Ci stringiamo tutti ai fratelli ed alla famiglia di Angelo Senatore, ai quali esprimo il cordoglio mio personale e di tutta l'Amministrazione comunale per l'immenso dolore che li ha colpiti e che ci accomuna in questo tempo di grande sofferenza.

In questi momenti così tristi ci deve sorreggere il nostro senso di Comunità che ci ha sempre contraddistinti e ci consentirà, ancora una volta, di riprenderci e rialzarci per andare avanti, nel ricordo e nel rispetto di coloro che non ci sono più”. Anche la Cavese Calcio 1919 ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di Angelo Senatore, "Ciao Popof, a chi ci guarda da lassù" il saluto al 47enne.