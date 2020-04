Fisciano a lutto per la morte di Corrado Sessa Si è spento il comandante in congedo della polizia municipale

A lutto la comunità di Fisciano per la scomparsa di Corrado Sessa, Comandante in congedo della Polizia Municipale. Ad esprimere vicinanza a familiari e amici il sindaco Vincenzo Sessa: “Esprimo a nome mio e di tutta la civica amministrazione le più commosse e sentite condoglianze ai familiari del Cav. Corrado Sica Comandante in congedo della polizia Locale, marito, padre nonché funzionario serio e stimato da tutti.

La morte di Corrado è una grave perdita per tutta la comunità e per tutti coloro che, come me, hanno avuto la fortuna di apprezzarne le qualità umane” ha precisato la fascia tricolore.