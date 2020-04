Cinquemila mascherine donate dal Parco del Cilento I dispositivi di protezione individuale sono stati consegnati agli ospedali del territorio

Sono 5 mila le mascherine di tipo FFP2 consegnate agli Ospedali di Vallo della Lucania, Polla, Roccadaspide e Sapri, acquistate dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che ha investito 25 mila euro in dispositivi di protezione individuali da destinare ai nosocomi del territorio.

L’Ente, con questa iniziativa, ha voluto contribuire a supportare l’azione straordinaria che dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus ha visto l’impegno di numerosi medici, infermieri e personale parasanitario.

Quella del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è soltanto l’ultima iniziativa di solidarietà in favore delle strutture sanitarie del territorio per sostenere il lavoro difficile del personale sanitario impiegato su tutto il comprensorio. I dispositivi di protezione individuale saranno consegnati anche all’ospedale di Agropoli appena sarà operativo come “covid Center”.