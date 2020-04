Balli, musiche e mascotte per i bimbi di Cava de'Tirreni Una domenica diversa in città con lo spettacolo dei volontari della Protezione Civile

Musiche, balli e mascotte. Una domenica all'insegna del divertimento dedicato ai più piccoli. Un modo per strappare un sorriso e allietare questo periodo di emergenza che costringe i bambini a rimanere chiusi in casa, da ormai quasi due mesi. E' stato questo il monito dei volontari della Protezione Civile di Cava de'Tirreni che nella giornata di ieri sono scesi in strada, rispettando le dovute distanze di sicurezza, mettendo in scena uno spettacolo per i bambini della città.

"Ci siamo dedicati ai bambini, siamo genitori, fratelli e zii anche noi e sappiamo che i bambini stanno affrontando questa situazione con grande forza, ma soffrono per la privazione della loro naturale libertà. Abbiamo voluto dedicare la nostra domenica a loro, i piccoli cavesi che ci hanno regalato un saluto ed un sorriso con i visini incollati alle finestre.

Vogliamo ringraziare tutti i cittadini che ci hanno accolto con un applauso, con un cenno di vicinanza e solidarietà, la nostra bella città è molto grande ed in un tempo limitato abbiamo cercato di coprire quante più zone possibili, a partire dal centro fino alle frazioni maggiori. Ci dispiace per tutti quelli che non sono riusciti ad incontrarci, purtroppo per motivi di sicurezza delle mascotte poste sui nostri automezzi all'imbrunire abbiamo dovuto fare ritorno in sede".

Scrivono su profilo Facebook, i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile coordinati da Francesco Loffredo, uomini e donne che in questa emergenza stanno dedicando tutto il loro tempo alle attività di volontariato per la collettività.