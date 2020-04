"Con i soldi delle multe assumiamo quattro nuovi vigili" Cava de' Tirreni, la scelta del comune per contratti a tempo determinato: "Scelta doverosa"

La giunta comunale di Cava de' Tirreni ha deliberato che i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada saranno destinate al 100 per cento alle attività della polizia municipale, e con priorità all’assunzione a tempo determinato per sei mesi di quattro agenti nel periodo estivo.

"Con l’emergenza sanitaria - il commento dell’assessore alla polizia locale, Giovanni Del Vecchio - l’attività dei vigili urbani si è molto intensificata a fronte dei maggiori controlli del territorio dovuti alle varie ordinanze e provvedimenti della Presidenza del Consiglio, regionali e sindacali. Era necessario, quindi, provvedere a rimodulare la destinazione dei proventi delle multe per sostenere il comando e permettere anche nuova forza lavoro seppur a tempo determinato".