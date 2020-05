Covid-19: positiva un'infermiera dell'ospedale di Vallo La donna si trova in isolamento domiciliare

Ancora un caso di Coronavirus all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Risultata positiva al Covid 19 un’infermiera. La donna, napoletana, vive a Casal Velino, si trova ora in isolamento domiciliare. Era stata dichiarata guarita ed era dunque tornata al lavoro da alcuni giorni, per poi risultare di nuovo positiva ai tamponi effettuati in seguito ai test rapidi ai quali è stato sottoposto tutto il personale. Si sarebbe dunque forse trattato, in questo caso, di un falso negativo.

L'infermiera era stata in contatto con un familiare contagiato, poi deceduto, così avrebbe contratto il virus.

Il sindaco di Casal Velino Silvia Pisapia ha confermato i fatti scrivendo un post rivolto alla cittadinanza sulla sua pagina Facebook: “E' appena pervenuta ufficialmente la notizia di un quarto caso di Covid nel nostro comune. Si tratta di una persona che opera nell'ambito sanitario e la catena dei contatti, riguardante solo il contesto lavorativo, è stata ricostruita”.

Intanto si attendono ora i risultati dei tamponi di un medico e un'operatrice sanitaria, sarebbero anche loro risultati positivi ai test rapidi effettuati nel nosocomio.