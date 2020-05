"Giornata della legalità", un lenzuolo bianco anche a Cava Il Comune aderisce all'iniziativa promossa dalla Fondazione "Giovanni Falcone"

L’amministrazione di Cava de' Tirreni aderisce all’iniziativa lanciata da Maria Falcone, presidente della Fondazione “Giovanni Falcone” in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e promossa, tra gli altri anche dall’Anci, ed esporrà un lenzuolo bianco sulla facciata del palazzo di città il prossimo sabato 23 maggio. Una data simbolo, anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina: l'occasione per celebrare così la Giornata Nazionale della Legalità.

"Facciamo nostre le parole della professoressa Falcone - afferma il sndaco Vincenzo Servalli - che ha richiamato un grande insegnamento del giudice Falcone: l’etica del dovere. Celebreremo quindi il coraggio, il senso di responsabilità, l’amore verso il prossimo, di quanti hanno combattuto in questi mesi di emergenza sanitaria, in prima linea, contro un nemico oscuro, proprio come le mafie, con un impegno straordinario al servizio del nostro Paese. A cominciare da medici e infermieri, forze dell’ordine, polizie locali, l’immenso lavoro dei volontari e tutti coloro che si sono prodigati nel dare una mano a che ne avesse bisogno", le parole del sindaco metelliano.

Tra le iniziative previste, per l’impossibilità di riunioni, nei giorni precedenti l’anniversario una serie di artisti, attori e musicisti italiani, attraverso i canali social della Fondazione Falcone, del Ministero dell’Istruzione e di PalermoChiamaItalia, inviteranno i cittadini ad appendere un lenzuolo bianco dal balcone di casa e ad affacciarsi tutti insieme alle ore 18 del 23 maggio.