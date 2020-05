Baronissi, soppresse corse: Busitalia ripristini il servizio L'allarme del consigliere Galdi

“Oltre all’emergenza sanitaria e alle difficoltà economiche provocate dalla stessa, i nostri concittadini devono fare i conti con una serie di disservizi legati al trasporto pubblico locale. In particolare sono state soppresse diverse corse, sia al mattino presto che in orario serale, della linea 10 che collega Salerno con Mercato San Severino”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Baronissi e leader dell’opposizione Luca Galdi in merito alla soppressione delle corse del trasporto pubblico locale.

Da tempo, inoltre, nonostante vi sia stata un’indicazione che permette il ripristino della linea urbana, le corse pomeridiane della 58 sono ancora soppresse a Baronissi. C’è da dire, infatti – continua Galdi - che il minor numero di corse fa il paio con l’utenza limitata disposta per far fronte all’emergenza Coronavirus. Come consiglieri di opposizione, dunque, invitiamo Busitalia a rivedere sin da subito questa decisione e a ripristinare le corse che sono state soppresse. Chiediamo, inoltre, all’Amministrazione comunale di Baronissi di essere più attenta a queste problematiche e d’interfacciarsi con l’azienda affinché si possa rimediare quanto prima a questo grave disservizio”.