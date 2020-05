Buoni spesa: arrivano altri bonus, ma anche i controlli Cava de' Tirreni: il sindaco Servalli ha consegnato gli elenchi alla guardia di finanza

Sono in consegna ai 1339 beneficiari i nuovi buoni spesa che saranno spendibili indifferibilmente entro e non oltre la data del 20 giugno prossimo, termine ultimo oltre i quali perderanno ogni valore ed entro cui è stata prorogata anche la scadenza dei buoni spesa del primo bando che era precedentemente fissata per il 10 maggio. A farlo sapere, in una nota, il comune di Cava de' Tirreni.

"Questa mattina, nell’ottica della massima trasparenza, il sindaco Vincenzo Servalli, alla presenza dell’assessore ai servizi sociali, Antonella Garofalo, ha consegnato alla guardia di finanza l’elenco dei nominativi dei beneficiari dei vecchi e nuovi buoni spesa per controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dai richiedenti", hanno sottolineato da palazzo di città.