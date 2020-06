Cava de'Tirreni: incontro su stalli per la sosta dei disabili "Previsto un monitoraggio delle assegnazioni stalli e un controllo serrato sugli abusi"

L'assessore alle politiche sociali del Comune di Cava de’Tirreni, Antonella Garofalo, ha promosso un incontro tra l’Osservatorio cittadino sulla condizione delle persone con disabilità di Cava de’ Tirreni, rappresentato dal presidente dr.Vincenzo Prisco il presidente della Metellia Servizi Giovanni Muoio, ed il comando di Polizia locale rappresentato dal capitano Michele Lamberti.

Tema della riunione i problemi legati alla sosta, ai parcheggi ed ai contrassegni per persone con disabilità.

“Incontro proficuo teso a condividere ed ottimizzare gli interventi a tutela dei diritti delle persone con disabilità. In particolare – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali Antonella Garofalo- è stato previsto un monitoraggio delle assegnazioni stalli, un controllo serrato sugli abusi, un rinnovo della cartellonistica che evidenzi quanto il rispetto delle regole sia segno di civiltà. Bisogna partire da piccoli segnali e soprattutto da una maggiore attenzione dell’educazione al rispetto dell’altro”

Oltre che ad un maggior rispetto degli stalli riservati alla sosta delle persone disabili, così da non trovarli occupati in modo improprio, Metellia servizi e Polizia locale si sono impegnati anche a sanzionare più velocemente i cosiddetti “furbetti della sosta”, vale a dire persone, specie familiari, che utilizzano automezzi provvisti di contrassegno senza il congiunto disabile a bordo.

“Siamo soddisfatti dall’esito dell’incontro –dichiara il presidente dell’Osservatorio cittadino Vincenzo Prisco- soprattutto perché stiamo impostando un approccio al problema che ci auguriamo possa far accrescere, giorno dopo giorno, una nuova coscienza civica basata sul rispetto dei bisogni delle persone diversamente abili. I cartelli servono a far comprendere che quegli stalli riservati sono lì per aiutare delle persone che hanno bisogno dell’automobile e di un parcheggio comodo a causa di una necessità di carattere fisico. “