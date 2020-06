I fotografi cavesi protagonisti di un progetto solidale "Uno scatto per Cava": donata un'opera che sarà possibile acquistare online. Ricavato alla Caritas

"Uno scatto per Cava", questa l'iniziativa promossa da un gruppo di trentacinque fotografi cavesi e patrocinata dal comune. Gli artisti hanno deciso di donare una propria opera fotografica che sarà possibile acquistare sul portale www.unoscattopercava.it, il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas diocesana Amalfi-Cava de’ Tirreni, da sempre impegnata in attività di sostegno a favore delle persone con disagio economico e sociale.

In particolare, i fondi raccolti serviranno a sostenere il nascente “’Emporio della solidarietà”, la cui apertura è stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria in corso. "Uno scatto per Cava", fanno sapere da palazzo di città dove venerdì mattina sarà presentata l'iniziativa, vuole essere l’occasione per un gruppo di artisti di dare il loro contributo in tempi difficili come questi.