Parte il campo estivo alla piscina comunale di Cava de'Tirreni I piccoli nuotatori potranno finalmente partecipare al Cavasport Summer Camp

L’attesa è finalmente terminata. Lunedì 15 giugno prenderà il via l’edizione 2020 del “Cavasports Summer Camp”, il campo estivo organizzato dal gruppo Acquachiara per i piccoli nuotatori di età compresa tra i 4 ai 14 anni.

Ad ospitare i bambini sarà la Piscina Comunale di Cava de’Tirreni: i bambini potranno nuotare, fare nuove amicizie e divertirsi dopo i mesi trascorsi in casa a causa del lockdown. Il tutto, ovviamente, in totale sicurezza. Il gruppo Acquachiara ha infatti posto in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e il divertimento dei piccoli partecipanti. Tutte le attività, dall’ingresso all’uscita, saranno coadiuvate, accompagnate, monitorate da operatori ed educatori esperti nel rispetto dei protocolli sanitari di sicurezza previsti dalla normativa vigente post Covid. I bimbi saranno divisi in piccoli gruppi e distinti per fasce di età. Inoltre, parte delle attività saranno svolte all’aperto, incentivando anche l’educazione ambientale.

Il campo estivo è in programma dal 15 al 30 luglio e si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13. Possono partecipare i bambini e alle bambine di età compresa tra i 4 e i 14 anni. I partecipanti potranno divertirsi con tante attività sportive e molti laboratori ricreativi. Una formula che ha reso il Campo Estivo Acquachiara, leader nel settore dell'animazione e della ricreazione ludica nei caldi mesi d'Estate. Rispetto agli altri anni, l’offerta del Summer Camp è stata ulteriormente arricchita per aiutare i bambini a tornare ad una normalità fatta di sport, socialità e divertimento.

“I bimbi – ha dichiarato il direttore della Piscina Comunale di Cava de’Tirreni, Peppe Fasano – sono stati i soggetti che hanno dovuto subire maggiori privazioni durante il lockdown e per questo vogliamo ripartire offrendogli divertimento, sport e sicurezza allo stesso tempo. Il divertimento è assicurato, dentro e fuori dall’acqua”