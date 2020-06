Cava celebra i commercianti storici della città In comune il riconoscimento per il "Bar Fer" e la Sartoria Coccorullo: oltre 60 anni d'attività

Sono stati un esempio per i commercianti, ed un punto di riferimento dei cavesi per oltre sessant’anni, Isidoro Pecoraro del Bar Fer e Carmine Coccorullo della omonima sartoria. Dopo una vita spesa per il lavoro, a fine 2019 hanno chiuso le attività per godersi il meritato riposo. L’amministrazione Servalli aveva previsto un riconoscimento ai due storici e conosciutissimi commercianti cavesi, ma l’emergenza sanitaria aveva bloccato la consegna delle targhe.

Stamattina, nel salone di rappresentanza del palazzo di città, il sindaco Vincenzo Servalli, con l’assessore Nunzio Senatore ha consegnato i due riconoscimenti a Carmine Coccorullo: “Figlio d’arte della storica sartoria su misura che ha vestito, in 65 anni di attività, con competenza, signorilità, cortesia e passione, generazioni di cavesi. Un esempio per tutto l’artigianato cavese", l'omaggio. Riconoscimento anche a Isidoro Pecoraro: "Per 62 anni anfitrione dello storico Bar Fer, sempre cordiale, amichevole ed accogliente con quanti l’hanno frequentato e che ora inizia un nuovo capitolo della sua vita".

"Due persone splendide - afferma il sindaco Servalli - che hanno fatto la storia del commercio cavese, non solo per gli oltre sessant’anni di attività, ma per la professionalità, la cortesia, l’accoglienza, tanto da non essere solo un bar ed una sartoria, ma luoghi di incontro. Un esempio per le nuove generazioni. Ci mancheranno. Ci conforta il fatto che ora possono godersi le rispettive famiglie".