A Cava de'Tirreni la riunione operativa del progetto "Itia" Finanziato dalla Regione Campania per la realizzazione di centri territoriali di inclusione

Si è svolta questa mattina, nell'Aula consiliare del comune di Cava de'Tirreni, la riunione operativa del progetto ITIA, Intese territoriali di Inclusione Attiva.

All'incontro erano presenti l'assessore alle Politiche sociali Antonella Garofalo, il coordinatore dell'Ufficio di Piano Romeo Nesi, i vari referenti del Piano di Zona e tutti i partner del progetto: cooperative Citta della Luna, cooperativa Delfino ed Omnic.

Il progetto denominato "Key of change", è stato finanziato per complessivi 963.421,00 euro dalla regione Campania per la realizzazione di centri territoriali di inclusione per erogare servizi il supporto alle famiglie, percorsi formativi, servizi di sostegno e tirocini finalizzati all'inclusione sociale.

"Il sopraggiungere dell'emergenza Covid ha rallentato il cronoprogramma del Progetto - ha spiegato l'assessore Antonella Garofalo- ma ora siamo pronti a partire. Si tratta di un progetto di inclusione che punta agli aspetti educativi, di formazione e di opportunità. Investire risorse sulla famiglia significa appunto dare delle opportunità ma sempre in termini di servizi."

La riunione ha messo in evidenza il percorso compiuto dal Piano di Zona attraverso ad esempio il progetto Pippi ed il Reddito di Cittadinanza, esperienze che saranno integrate con il Progetto Itia.

Nella riunione tecnica è stata valutata anche l'ipotesi di rendere operativo il progetto pure in previsione di future misure di chiusura dovute ad un riproporsi dell'emergenza sanitaria.