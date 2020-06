Terra è vita, 3 milioni di euro per il rilancio del territorio Sostegni per l'agricoltura, le produzioni, le imprese e il turismo rurale

Questa mattina, presso la sala conferenze del Comune di Fisciano, il presidente del GAL Terra è Vita, Francesco Gioia e il direttore Giovanni Giugliano, hanno illustrato I risultati dei sette bandi che assegnano 2.976.900,83 € a Comuni, aziende e associazioni del territorio salernitano (Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de’ Tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Siano, Vietri sul mare) in cui opera il Gruppo di Azione Locale.

Una consistente cifra che andrà a finanziare i 32 progetti ritenuti idonei a ricevere le misure di sostegno offerte dal GAL Terra è Vita attraverso i fondi messi a disposizione dalla Regione Campania nell’ambito del Programma di SviluppoRurale2014-2020 cofinanziato dall’Unione europea.

Numerosi gli ambiti nei quali gli investimenti andranno a incentivare l’economia. Dal sostegno all’agricoltura sociale, all’adesione ai regimi di qualità e la diversificazione delle produzioni, sospingendo anche le imprese agricole a sviluppare il turismo rurale. Sono previste, inoltre, azioni per promuovere azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Grande è stata la risposta del territorio. Sono state in totale 49 le domande di finanziamento pervenute al GAL Terra è Vita per un totale di finanziamento richiesto di 4.618.787,94 €, mentre la dotazione finanziaria totale dei sette bandi pubblicati arrivava a coprire un massimale di 3.641.273,00 €. Escluse 5 domande ritenute non ammissibili da regolamento, si è provveduto a stilare una graduatoria che ha premiato 32 progetti, rinviando a una successiva integrazione, già richiesta alla Regione Campania, il finanziamento delle ulteriori 12 richieste, ritenute ammissibili, ma che non hanno trovato capienza nel bando.

“È stato un grande lavoro di squadra che ci consente di immettere sul territorio la liquidità necessaria, soprattutto in questo periodo, per sostenere il rilancio dell’economia – ha detto il presidente Francesco Gioia - ed entro la fine dell’anno vogliamo concludere l’iter per assegnare tutte le risorse”. “Oggi si chiudono altri altri 4 bandi che il GAL ha messo a disposizione. Nelle prossime settimane concluderemo le istruttorie – ha aggiunto Gioia – e riteniamo che con le economie che ci saranno saremo in grado di finanziare le domande che in questa prima fase non sono state finanziate”.