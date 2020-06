Maiori, il consiglio silura l'amministratore del Miramare La solidarietà della Fp Cgil: "La Mura ha lavorato bene, il progetto non deve essere interrotto"

"Con sorpresa abbiamo appreso della mozione di sfiducia, votata dal consiglio comunale di Maiori, considerato il lavoro svolto dall'ingegnere La Mura in quest’ultimo anno, volto ad un miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza dei comuni costieri, con un'attenzione particolare alle esigenze e ai diritti dei lavoratori". Comincia così la nota con la quale la funzione pubblica della Cgil di Salerno commenta il siluramento del professionista dalla guida della Miramare Service.

"Un lavoro non facile, non esente da problematiche, dove il confronto con le organizzazioni sindacali non è mai venuto a mancare. Anche quando le visioni risultano differenti - prosegue la Fp Cgil - si è sempre trovato un accordo che guardasse appunto agli interessi degli utenti e degli operatori. Il progetto della Miramare non può e non deve essere assolutamente interrotto per le manovre politiche di chi tende solo a destabilizzare, a distruggere e non a costruire. La Miramare, il suo amministratore Unico e i lavoratori - conclude la nota - meritano rispetto e stabilità. Siamo sicuri che dopo questo brutto incidente di percorso venga rinnovata la fiducia che La Mura merita per quanto finora fatto".