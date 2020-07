Abbraccia il tuo albero, domenica la consegna dei certificati L'iniziativa dedicata alla scoperta delle risorse naturali del territorio

Sarà l’unita` forestale di vallone Coda di Lupo nella frazione Croce di Cava de’ Tirreni (Sa) ad ospitare domenica 19 luglio 2020, alle ore 18.00, “Abbraccia il tuo albero”, l’iniziativa promossa da Amalfi Coast’s Lands e dedicata alla scoperta delle risorse naturali del territorio.

Nel corso dell’evento verranno ringraziati i partner del progetto, tra i quali: Italia Nostra Onlus, Cava Energia, Edil Lamberti, Frimm, ELF Elettroforniture, GBGGroup, Vincenzo Servalli e tanti altri. A loro sarà, inoltre, consegnato il certificato di adozione degli alberi, a testimonianza dell’impegno assunto nella riduzione dell’emissione di CO2 in Costiera Amalfitana. La serata sarà, inoltre, allietata dalla rappresentazione teatrale a cura della Cooperativa Sociale “La Fenice” e dalla degustazione di prodotti tipici a km zero.

Amalfi Coast’s Lands è un progetto finalizzato a stimolare, attrarre e gestire processi virtuosi per l’ambiente attraverso la realizzazione di sei servizi ecosistemici realizzati all’interno delle due unità forestali di gestione ecosistemica di monte Falerio, nella frazione Albori di Vietri sul Mare (Sa), e di vallone Coda di Lupo, nella frazione Croce di Cava de’ Tirreni, quali: qualità dell’aria, in termini di sequestro e stoccaggio di CO2 nelle superfici alberate; diversità biologica, con la conservazione delle specie vegetali, floreali e faunistiche; bacino idrico, grazie al risparmio e tutela delle acque sotterranee e superficiali; difesa del suolo, mediante interventi di mitigazione dei rischi di erosione e frana; benessere ricreativo, organizzando attività turistiche e sportive in habitat naturali; cultura ecosostenibile, mediante eventi didattici per le nuove generazioni.