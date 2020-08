Maiori, il sindaco:"Il virus è ancora fra noi e va combattuto" "Invito tutti ad usare le mascherine anche all’aperto, in maniera preventiva"

Negli ultimi giorni si sono registrati diversi casi di coronavirus sul territorio regionale. La provincia di Salerno ha visto aumentare i tamponi positivi giorno dopo giorno, segno, forse, di un "rilassamento" da parte di alcuni. I primi cittadini dei vari comuni hanno più volte ricordato l'importanza di seguire le normative anticovid previste al fine di evitare nuovi contagi. Anche e soprattutto in vista del ferragosto e dell'importante presenza di turisti presenti sul territorio, in particolare della Costiera Amalfitana, il sindaco di Maiori, Antonio Capone, ha voluto scrivere un messaggio alla cittadinanza. Queste le parole della fascia tricolore:

"Capisco che questi giorni coincidano con il periodo di ferie tanto atteso. Così come capisco la necessità di volersi sentire di nuovo totalmente liberi nello scambio di una stretta di mano o di un abbraccio. Ma purtroppo non è il momento di abbassare la guardia. Il nemico invisibile che ci ha costretto a mesi duri e a privazioni sentite, è ancora fra noi e va combattuto.

Specialmente in questi giorni di grande afflusso turistico ed in vista delle celebrazioni religiose dedicate alla nostra Patrona, invito tutti ad usare le mascherine anche all’aperto, in maniera preventiva.

Prego tutti, maioresi ed ospiti, di rispettare rigorosamente le misure relative al divieto di assembramento in qualsiasi contesto, all’obbligo di distanziamento interpersonale e all’uso delle mascherine entro i locali chiusi, oltre alla segnalazione e alla quarantena obbligatorie per chi rientra da paesi a rischio, come disciplinato nell’ultima ordinanza regionale.

Negli ultimi giorni la situazione epidemiologica ha dato segni di peggioramento anche in Campania e neppure la Costiera Amalfitana è immune dall’aumento di contagi.

Per cui, non vanifichiamo i sacrifici con comportamenti irresponsabili e mostriamoci uniti come già fatto nei mesi passati. Solo così potremo farcela, forza Maiori!

Il Sindaco

Antonio Capone"