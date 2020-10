Primo giorno di scuola a Casal Velino: gli auguri del sindaco "Bello è stato rivedere l'entusiasmo dei ragazzi, felici di reincontrarsi"

E' suonata, a distanza di qualche giorno, la prima campanella anche nel comune di Casal Velino. Il sindaco Silvia Pisapia ha voluto lasciare agli studenti del comune un augurio per il nuovo anno scolastico, un anno diverso e particolare, sicuramente, a causa dell'emergenza Covid e delle normative imposte al fine di scongiurare i contagi.

"Oggi a Casal Velino, primo giorno di scuola. Tra precauzioni, sistemazioni ed accorgimenti imposti dall'emergenza covid, è partito il nuovo anno scolastico. Di questa ripartenza ricorderemo, sicuramente, la riapertura dell'Istituto di Casal Velino Capoluogo, l'ottimismo degli insegnanti e della Dirigente Scolastica che hanno rassicurato studenti e genitori ed, inoltre, il grandissimo lavoro fatto da tutto il personale non docente che ha accompagnato i lavori di messa in sicurezza dei plessi scolastici ed ha consentito la riattivazione di tutti i servizi scolastici. Bello, poi, è stato rivedere l'entusiasmo dei ragazzi, felici di reincontrarsi."Ha scritto sui social il primo cittadino.

Un anno scolastico speciale per il sindaco: "Per quel che riguarda me, questo anno scolastico avrà sempre una menzione d'onore tra i miei ricordi, non solo per l'ansia e le preoccupazioni che ha comportato ma, soprattutto, perché anche i miei piccoli, Cristiano e Tommaso, hanno cominciato a frequentare la scuola, iniziando il loro percorso di piccoli studenti. A tutti, auguro un felice e sereno anno scolastico!"