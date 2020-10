Aquara: danni e allagamenti per maltempo, chiusa la scuola Attività didattiche sospese per 3 giorni. Frane e smottamenti: diverse strade off limits

Una vera bomba d’acqua quella che si è abbattuta sui territori del Cilento e del Vallo di Diano. Un’emergenza meteorologica che ha reso necessario correre ai ripari. Il sindaco di Aquara, Antonio Matino ha disposto la chiusura del plesso scolastico del comune per oggi, giovedì 8 ottobre e fino a sabato 10. Un provvedimento che si è reso necessario a seguito delle piogge con carattere torrenziale che ha provocato frane, smottamenti e cedimenti della sede viaria.

Si sono verificati anche allagamenti in alcune abitazioni private e pubbliche. Interrotta, in alcune zone, anche l’illuminazione pubblica. Nel plesso scolastico si sono verificate delle infiltrazioni d’acqua al portone di ingresso e in una delle aule adiacenti. I giorni di chiusura serviranno per permettere una verifica e la rimozione delle problematiche e la messa in sicurezza della strada che conduce alunni e personale scolastico al plesso.

“Al momento, risultano fortemente danneggiate le vie comunali in località Vadda, Mausano, Piano maturi, via G. Brino, strada Mainardi/Piani Maiuri, Galdo - Noce, e la strada provinciale 44 all’altezza di Casalicchio. Transennate poiché oggetto di interventi al momento, e quindi non percorribili." Si legge nel documento. Al lavoro, in prima linea, Protezione Civile Locale e alcuni operai forestali della Comunità Montana Alburni.

“Si chiede all’intera popolazione di collaborare in queste ore difficili evitando il più possibile gli spostamenti, segnalando prontamente eventuali disagi e criticità” Comunicano dall’amministrazione.