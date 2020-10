Montecorvino Rovella: al via ai vaccini antinfluenzali Destinati agli over 65 e alle persone affette da gravi patologie

Al via oggi la campagna antinfluenzale promossa dall'amministrazione comunale, che ha messo a disposizione dell'Asl i locali posti a piano terra del Conservatorio di Santa Sofia per permettere agli over 65 ed alle persone affette da patologie gravi di poter effettuare il vaccino sul proprio territorio.

"Un servizio che si aggiunge a quello già messo in atto dai medici di base del territorio e che rappresenta motivo d'orgoglio per l'amministrazione comunale che con impegno ha portato a casa questo risultato. L'impegno sul fronte sanitario dell'amministrazione comunale non si ferma qui: a breve verrà presentato il progetto della nuova sede dell'Asl, che permetterà di implementare i servizi da fornire alla comunità e di ridare dignità alla sanità locale"