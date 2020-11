MyGov, Fisciano fronteggia l'emergenza Covid con un'app Lo strumento consentirà il monitoraggio e la gestione dei soggetti positivi

Un'app per gestire al meglio l'emergenza Covid. Il Comune di Fisciano, questa mattina, ha presentato MyGov App, un'applicazione sviluppata dalla Birog e che l'Ente già utilizzava da qualche anno per la gestione di altri servizi. Lo strumento consentirà il monitoraggio e la gestione dei soggetti positivi al COVID 19 e la ricostruzione della catena dei contagi in modo da permettere al Centro Operativo Comunale di conoscere, in tempo reale, tutte le notizie utili per stabilire le azioni necessarie a fronteggiare l’epidemia. L’analisi dei rapporti statistici e della curva dei contagi generati consentirà, inoltre, di effettuare scelte mirate sulla apertura o chiusura di scuola, edifici pubblici ed attività commerciali e d’intervenire con eventuali sostegni economici derivanti dal bilancio Comunale.

Nello specifico, il modulo consentirà la creazione di un archivio dei soggetti che a vario titolo sono venuti a contatto con il virus. Oltre ai dati anagrafici vengono registrate tutte le informazioni del soggetto positivo quali componenti il nucleo familiare, eventuali contatti avuti nel periodo di incubazione del soggetto, attività lavorativa con le relative mutazione dello stato di rischio e salute di tutti i soggetti coinvolti.

L'applicazione consentirà, inoltre, il filtraggio dei dati e la creazione di una serie di report e grafici dello stato reale della situazione. Tutti i dati sono esportabili per la comunicazione agli Enti preposti. Il modulo è stato inoltre integrato di un archivio con tutti gli iscritti agli Istituti scolastici presenti sul territorio, in modo da effettuare una immediata messa in quarantena in caso di alunno risultato positivo. Inoltre, il sistema consente l’invio di messaggistica tramite servizio sms.