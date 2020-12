Nocera, Poliambulatorio Materdomini: ok al progetto definitivo A breve l’inizio lavori per 880mila euro nei locali dell'ex Mimosa. Soddisfatto il sindaco Cuofano

Ancora un passo in avanti verso la realizzazione del Poliambulatorio di Materdomini nei locali dell’ex Mimosa a Nocera Superiore. La direzione Asl ha approvato, con la Delibera n.1361 del 16 dicembre, il progetto definitivo avviando le procedure per l’acquisizione dei titoli abitativi ed affidando i lavori di riqualificazione dello stabile, per un valore complessivo di 880mila euro, all’impresa Cecchini di Roma. Il progetto, redatto dall’architetto Luigi Criscuolo, prevede il recupero e la riqualificazione della struttura ex Mimosa, ormai abbandonata, per far posto ad un Polo unico e qualificato al servizio di un’Area Vasta che parte da Nocera Superiore e che include i Comuni contigui sia sul versante dell’Agro che della Valle dell’Irno.

Soddisfatto il sindaco, Giovanni Maria Cuofano, che sull’intervento di recupero dell’ex Mimosa si è speso in per molti mesi.

«Ringrazio il direttore Mario Iervolino per quanto ha promesso a mantenuto e per quest’ulteriore step in avanti – sottolinea – l’ipotesi di riconversione dell’ex Mimosa è un’idea che abbiamo richiesto ascoltando le istanze dei cittadini, degli operatori e dei dirigenti medici affinchè una struttura abbandonata venisse riqualificata e riadattata alla sua funzione essenziale, servizi sanitari per i cittadini del nostro comprensorio».