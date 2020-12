Capodanno, la città di Agropoli dice no ai botti Fuochi d'artificio vietati anche a Torchiara e Sant'Angelo a Fasanella

La città di Agropoli dice no ai botti. In vista del capodanno il sindaco del comune Adamo Coppola ha firmato una nuova ordinanza che dispone il divieto di vendita, accensione, lancio e sparo di artifici pirotecnici. Il provvedimento impone il divieto a chiunque di far esplodere petardi o botti di qualsiasi tipologia su tutto il territorio comunale nel periodo compreso tra il 30 dicembre e il 6 gennaio 202. La violazione del provvedimento comporterà una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

Simile provvedimento per vietare i botti anche a Nocera Superiore, Torchiara e Sant’Angelo a Fasanella, dove il provvedimento è esteso fino al 7 gennaio. Nelle prossime ore anche altri sindaci potrebbero firmare la medesima ordinanza. In primis il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che ha già anticipato la volontà di voler procedere in questo senso.