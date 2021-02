La Costiera Amalfitana cade a pezzi: frana strada a Ravello Dopo Amalfi un altro smottamento: si tratta di un'area già colpita nel 2019

Ancora una frana in Costiera Amalfitana. Dopo il grave smottamento che la scorsa settimana ha colpito la città di Amalfi, questa mattina a cedere è stata una strada in località Casa Rossa, nel comune di Ravello. Si tratta di un'ex arteria interpoderale che da tempo è diventata residenziale in quanto collega con diverse abitazioni e strutture ricettive realizzate nella parte alta di Ravello. Metà carreggiata è franata, precipitando nel costone sottostante. Il Comune di Ravello ha già comunicato quanto accaduto alla protezione civile regionale che nelle prossime ore farà tappa nella città della musica per effettuare la stima dei danni e valutare come intervenire. L'area era già stata interessata da una frana nel dicembre di due anni fa. Fortunatamente non si registrano feriti ma lo smottamento, causato dalle abbondanti precipitazioni di queste ore, provocherà comunque qualche disagio alle persone che risiedono in località Casa Rossa.