Olimpiadi della matematica: prima prova al Genoino di Cava I ragazzi del biennio saranno chiamati a risolvere 16 quesiti, mentre quelli del triennio 20

Al via oggi, al liceo scientifico “Andrea Genoino” di Cava de’ Tirreni guidato dalla dirigente Stefania Lombardi, alle Olimpiadi della Matematica, organizzate a livello nazionale dall’Umi (Unione matematici italiani).

L’iniziativa – coordinata dalle docenti di matematica Clementina Fattorosi di Barnaba e Caterina Falivene – è il primo momento di una selezione che, poi, avrà due ulteriore fasi: quella distrettuale e quella nazionale. Quest’anno, a causa del Covid, la gara non si terrà nell’aula magna dell’istituto ma in modalità online. Sarà fornito agli studenti un link di partecipazione su cui saranno caricati i quesiti da svolgere. I ragazzi del biennio saranno chiamati a risolvere 16 quesiti, mentre quelli del triennio 20. Il tempo a disposizione per entrambe le categorie è di 90 minuti. “Siamo felici di essere riusciti ad organizzare la gara anche in un momento così difficile – ha spiegato la professoressa Fattorosi di Barnaba - È un momento di crescita per gli studenti che, nel corso degli anni, hanno portato a casa prestigiosi premi; il nostro istituto, infatti, si è sempre distinto per il suo altissimo livello”.

Le Olimpiadi di Matematica sono gare di soluzione di problemi matematici rivolte ai ragazzi delle scuole superiori. I partecipanti devono scoprire tecniche creative di risoluzione a problemi mai visti prima ed ideare nuove soluzioni. Lo scopo è quello di mostrare il lato creativo della matematica, intesa come una disciplina innovativa in cui non bisogna limitarsi ad applicare in modo meccanico delle formule.