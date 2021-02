Contursi aumenta le ore ai lavoratori part-time Incremento orario da 24 a 34 ore, soddisfatto il sindaco Alfonso Forlenza

Buone notizie per i lavoratori part-time in servizio al muncipio di Contursi Terme: dall'amministrazione locale è arrivato il via libera all'aumento dell'orario di lavoro.

«L’incremento orario da 24 a 34 ore segna un altro passo importante in un percorso di più ampia ristrutturazione finanziaria dell’Ente grazie al costante impegno e alla costante presenza di questa amministrazione». A renderlo noto è Alfonso Forlenza, sindaco di Contursi Terme. «Già nel 2017 - con un grande sforzo e il Comune in piano di riequilibrio - con delibera di giunta del marzo 2017, fu incrementato l’orario di servizio da 18 a 24 ore. Oggi grazie all’eccellente lavoro dell’ufficio finanziario sostanziatosi nell’erogazione del contributo di oltre 4 milioni di euro è stato possibile aumentare ulteriormente il monte orario di lavoro fino al limite massimo consentito dalla legge pari a 34 ore», continua il primo cittadino.

All’epoca i dipendenti interessati dall’incremento erano 19. Oggi a beneficiarne sono 15 dipendenti. "L’ufficio finanziario ha perfezionato la procedura per l’incremento delle ore dei dipendenti comunali part-time da 24 ore a 34 ore e ha predisposto i nuovi contratti con decorrenza 1 marzo 2021. L’incremento orario - fanno sapere da palazzo di città - comporterà un potenziamento dei servizi tesi soprattutto al miglioramento dell’igiene e decoro urbano. Un risultato così importante sia per le famiglie coinvolte e sia per l’intera comunità può essere ottenuto solo con il lavoro quotidiano, la costante presenza e il lavoro di squadra e non con facili proclami confezionati a risultato già ottenuto. Ora il lavoro dell'amministrazione continuerà sul versante occupazionale, rendendo operativo il piano assunzionale già approvato e che prevederà nuove assunzioni nell'organico del Comune".