Troppi contagi Covid, Angri si blinda: chiude tutto alle 18 La nuova ordinanza del sindaco Cosimo Ferraioli

Un'impennata di casi che sta mettendo a dura prova la città di Angri. 137 positivi in cinque giorni: è il dato che emerge dall'ultimo aggiornamento del sindaco Cosimo Ferraioli. Necessario "correre ai ripari" ed inasprire le misure di sicurezza in vigore. La fascia tricolore ha firmato una nuova ordinanza con uteriori misure di contenimento su tutto il territorio comunale, l'ennesima stretta nonostante la zona rossa. Tali misure saranno in vigore da Martedì 9 Marzo a Lunedì 15 Marzo, e non si esclude una proroga in base all’evoluzione della situazione contagi.

Con il nuovo provvedimento tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio (compresi esercizi di vendita di generi alimentari, edicole, esercizi in modalità self-service – distributori di bevande et similia) dovranno chiusere alle ore 18 e resteranno chiusi nella giornata di domenica.

Chiudono alle 18 anche i tabacchi, restano comunque in funzione i distributori automatici posti all’esterno degli stessi.

Disposta la chiusura al pubblico alle ore 18 anche per studi professionali, servizi assicurativi, assistenza sindacale e CAF ed attività inerenti ai servizi alla persona ( lavanderia e pulitura degli articoli tessili, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie/tintorie).

L’apertura delle aree di rifornimento di carburante è consentita fino alle ore 18, restano comunque in funzione i distributori automatici. Le farmacie e le parafarmacie continueranno ad osservare il loro orario consueto previsto dalle disposizioni nazionali anti-Covid.

Per quanto riguarda cibi e bevande: "L’asporto per i bar e i servizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e similari) è consentito dalle ore 05.00 alle ore 18.00. Non è consentita la consegna a domicilio per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar, pub. birrerie, caffetterie, enoteche e altri esercizi simili senza cucina), È severamente vietato consumare in strada cibo e bevande da asporto, Resta consentita la sola attività di ristorazione con consegna a domicilio fino alle ore 22, senza asporto." Si legge nel documento.

Vietato l’accesso ai giardini di Villa Doria e dei Parchi dotati di servizio di apertura e chiusura e quindi con recinzione e cancelli di accesso, consentendo il solo accesso alle attività commerciali presenti.