Pronto il punto vaccinale a Fisciano:"Aspettiamo solo le dosi" Da lunedì 29 marzo partirà anche il centro vaccini di Nocera Superiore

Nuovi centri vaccinali in provincia di Salerno. Il punto per la somministrazione dei vaccini di Fisciano è pronto: "Siamo ora solo in attesa dell’arrivo dei vaccini. - scrive il sindaco Vincenzo Sessa - Accoglieremo al suo interno i cittadini del nostro territorio e dell’intero polo universitario."

Gli ambulatori vaccinali, allestiti nei locali comunali siti in via Roma e messi a disposizione dell’Asl, sono stati predisposti, in questi giorni, con tutte le attrezzature necessarie, grazie ad un lavoro di squadra che ha visto la collaborazione dell’Associazione “La Solidarità”, nonché di diversi imprenditori del territorio. "Le modalità di accesso ed il calendario delle vaccinazioni, vi ricordo, saranno gestiti direttamente dall’asl, secondo le indicazioni della Regione Campania. Da oggi un nuovo punto di partenza, una nuova speranza per la nostra comunità nella lotta contro questo terribile virus!" Conclude la fascia tricolore.

Intanto, da lunedì 29 marzo sarà attivo anche il centro vaccinale di Nocera Superiore. Il personale sanitario dell’Asl effettuerà l’inoculazione del vaccino all’interno dei locali della biblioteca comunale. Al momento la fascia anagrafica richiesta è quella degli over 70.